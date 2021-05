Gabon: la SNI apporte eau et électricité au site OPUS-ONE de Nkok grâce à l’appui de la SEEG

Ce jeudi 06 mai 2021 le directeur général de la Société Nationale Immobilière (SNI) Hermann Kamonomono et le directeur général de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) Alain Patrick Kouma ont procédé à la visite du site abritant le lotissement OPUS-ONE situé à Nkok au PK 27. Il était question lors de cette descente de faire le point de l’avancement des travaux d’adduction en eau et en électricité des logements compris dans ce lotissement.

Cette descente qui s’inscrit dans le cadre du partenariat qui lie les deux entreprises depuis le 09 septembre 2020 avait pour objectif de faire un état des lieux des travaux d’aménagement des installations eau et électricité de ce lotissement érigé sur un ensemble de 257 maisons d’habitation et de 50 parcelles nues.

Lancé en 2013, les travaux d’adduction en eau potable et en électricité étaient avancés à hauteur de 50%. Il est donc question de finaliser lesdits travaux grâce à l’appui technique de la SEEG. « Ce site manquait jusqu’à présent d’eau et d’électricité et à travers ce partenariat nous allons pouvoir le viabiliser », a indiqué Hermann Kamonomono.

De manière pratique, il s’agira selon le directeur général de la SEEG, les travaux consisteront en la réhabilitation de l’ensemble des ouvrages de distribution eau et électricité du lotissement. En eau potable, l’objectif du projet est de procéder à la réhabilitation complète de l’ensemble des conduites existant par leur mise en charge hydraulique, ainsi que la mise en conformité des branchements aux normes SEEG.

« En électricité, outre la mise en conformité des branchements, il s’agira de la construction de 5 postes HTA/BT dont 1 d’une capacité de 250kVA, 2 de 400kVA et 2 autres transformateurs d’une puissance nominale de 630kVA. Les travaux incluent également la construction d’un réseau BT aérien d’un linéaire de 6 kilomètres de câbles torsadés de 70mm2 et de 1,5 kilomètre de réseau HTA aérien en câbles de 54,6mm2 », a relevé Patrick Kouma.