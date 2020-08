Gabon: la situation sociopolitique au coeur de l’échange entre Jean Ping et l’Archevêque de Libreville

Dans la droite ligne des consultations qu’il a engagées depuis un peu plus de deux semaines, le leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping était l’hôte de l’Archevêque de Libreville Mgr Jean Patrick Iba-Ba. Il était question lors de cette rencontre d’échanger sur la situation sociopolitique actuel qui nécessite la mise en place d’un véritable dialogue afin d’apaiser le climat.

C’est en compagnie des présidents de l’Union nationale Zacharie Myboto, de l’Alliance démocratique et républicaine (Adere) Didjob Divungi Di Ndinge et de plusieurs membres de son cabinet que l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 a tenu à présenter ses civilités au nouvel archevêque de Libreville, Mgr Jean Patrick Iba Ba, nommé par le Pape François le 12 mars 2020.

Pour le leader de l’opposition, si cette rencontre s’inscrivait dans le cadre d’une visite de courtoisie, elle a été également l’occasion de recueillir le conseil avisé de l’Archevêque de Libreville face au contexte sociopolitique actuel du Gabon. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de réaffirmer son « ambition de contribuer à faire du Gabon un pays plus fraternel et plus juste, à travers l’engagement multiforme des fidèles chrétiens et ainsi que des hommes et des femmes de bonne volonté ».

Il faut souligner que depuis la fin du scrutin très controversé de 2016, la situation sociopolitique demeure quelque peu tendue, ce malgré la tenue des dialogues organisés d’une part par Jean Ping et ses alliés et d’autre part par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.