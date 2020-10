Gabon: la Sing lance son offre webinaire «e-Live» pour les séminaires et événements professionnels

La société d’incubation numérique du Gabon (SING) a annoncé récemment le déploiement de son offre webinaire dénommée e-Live. Un programme mis en oeuvre afin d’aider les entreprises et administrations à faire face à la Covid-19 tout en répondant efficacement à leurs prérogatives.

C’est une initiative qui s’inscrit dans la volonté de la Sing de promouvoir son expertise, d’une part, et de proposer aux entreprises et administrations un espace de travail qui vient répondre aux exigences sanitaires du moment, d’autre part. Pour preuve, la situation actuelle oblige les entreprises à s’adapter pour répondre à leurs besoins en formation, en colloques, séminaires, salons et autres événements promotionnels.

Si la Covid-19 empêche les entreprises de se réunir en présentiel, elle les invite par ailleurs à repenser le format de leurs échanges. D’où l’impérieuse nécessité pour la Sing de développer son offre de webinaire « e-Live » accompagner les entreprises dans ce nouveau mode de travail à distance.

L’offre qui est ouverte à diverses organisations inclut différents services notamment, une assistance à la structuration du webinaire, la préparation des intervenants, l’adaptation des activités et des contenus, le choix des technologies de visioconférence, la rédaction des rapports et la production de certificats, l’évaluation post-évènement par les participants, entre autres.