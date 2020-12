Gabon: la SING lance le 3ème appel à projet de son programme cohorte 4.0

Double évènement pour la Société d’incubation numérique du Gabon (Sing) qui annonce la clôture de la 2ème édition de son programme adapté pour les besoins des entreprises innovantes lancé en décembre 2019. Elle lance par la même occasion l’appel à candidature des porteurs de projet pour sa 3ème édition.

Le Programme Cohorte 4.0 est un programme d’appui à l’exécution des projets innovants du numérique. Il vise à sélectionner les startups prometteuses qui suivront un processus rigoureux de restructuration et de gestion pilotée visant à optimiser leurs résultats financiers, commerciaux et économiques à l’issue duquel les plus méritants peuvent prétendre à un accompagnement en services et produits.

Ce sont en effet 6 startups qui ont pu rejoindre le programme Cohorte 2.0 en fin 2019 dans le cadre de sa 2ème édition pour la transformation numérique du Gabon. Après plusieurs mois de suivi, de formation et d’accompagnement sur le terrain par les équipes de la SING, ces derniers ont présenté les résultats de leurs projets cette semaine. Il s’agit des projets Ekena, Identity, Mariage Glorieux, Notarium, Gatax, Webcars Team.

Dans un autre registre, la SING informe que la période de soumission des dossiers de candidatures pour les porteurs de projets est ouverte jusqu’au 1er janvier 2021. Il s’agit ainsi de 200 heures d’appui en exécution de projet, 50 heures de mentoring, 21 heures de formation, dans un espace de travail agréable, sponsorisées par le ministère de l’Economie numérique. A noter qu’au terme du programme, « les startups les plus méritantes peuvent prétendreà un financement couvrant leurs dépenses d’exploitation sur 1 à 2 ans », assure la direction de la Société d’incubateur numérique du Gabon.