Gabon: la Setrag annonce la reprise des trains voyageurs le 6 juillet

C’est par le biais d’un avis de service à la clientèle que la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag) a annoncé la reprise progressive du trafic voyageur dès ce lundi 06 juillet 2020. Une reprise désormais conditionnée pour les voyageurs par la présentation d’un test Covid-19 négatif et le respect strict des mesures barrières.

A la suite de la décision du gouvernement d’alléger les mesures restrictives sur les déplacements inter-provinciaux, la Setrag a annoncé la reprise progressive de ses activités notamment le trafic voyageur interrompu du fait de la pandémie de la Covid-19. Ainsi, pour cette reprise, il est prévu deux trains par semaine les lundi et jeudi sur l’axe Owendo-Franceville, et deux trains les mardi et vendredi sur l’axe Franceville-Owendo.

Toutefois la Setrag précise que l’accès au train pour les passagers sera conditionné, par « la présentation du résultat du passager de test diagnostic du SARS-COV-2, effectué cinq jour avant la date du voyage agréé par un centre reconnu par l’Organisation mondiale de la santé ; le respect des mesures barrières prises et la distanciation, le port du masque à l’embarquement… ».

Tout en indiquant que les places assises sont limitées pour respecter les mesures de distanciation physique, la Setrag précise que le restaurant à bord du train restera fermé.