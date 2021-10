Gabon: la série «Mami Wata, le mystère d’Iveza» débarque en novembre sur le bouquet CANAL+

Ecouter cet article Ecouter cet article

Se définissant comme un partenaire du cinéma, le Groupe CANAL+ s’est engagé depuis plusieurs années dans la promotion des talents africains. C’est dans cette optique que l’opérateur de distribution et de création de contenus des programmes télévisés a annoncé la diffusion sur ses antennes de la nouvelle série gabonaise «Mami Wata, le mystère d’Iveza» à partir du 15 novembre prochain.

Premier opérateur de la télévision payante en Afrique francophone, le groupe CANAL+ multiplie différentes actions de promotion en vue de faire connaître les talents africains. Le lundi 15 novembre 2021, c’est sur la chaîne Canal+ première qu’il compte faire découvrir à son grand public la toute nouvelle série made in Gabon, « Mami Wata, le mystère d’Iveza » des réalisateurs Samantha Biffot et Marco Tchicot.

Produite par On est ensemble Productions de Pierre-Adrien Ceccaldi, et diffusée exclusivement sur Canal+ première, la série « Mami Wata, le mystère d’Iveza » fera dès le lundi 15 novembre prochain, à partir de 20h30, des programmes télévisés des bouquets CANAL+. Un nouveau rendez-vous 100% gabonais qui promet maintes surprises pour les amoureux du cinéma africain. Lequel semble depuis peu apprécier les séries gabonaises. On se souvient encore de l’engouement né autour de la mini-série Parents Mode d’emploi de la même production.

Notons qu’en tête d’affiche de cette série, on retrouve Olivia Biffot. Interprétant le rôle d’Oliwina, une jeune femme d’une trentaine d’années par ailleurs journaliste au Burkina-Fasso. Alors que Pao, adolescent de 15 ans est porté disparu dans une ville reculée au Gabon, 5 corps d’enfants non identifiés sont retrouvés flottant dans une mangrove. Oliwina, la sœur du disparu, décide de rentrer dans cette ville maudite qu’elle a fuie il y a des années pour retrouver son frère. Elle y découvrira au fil de son enquête son lien avec Mami Wata et devra affronter son passé.