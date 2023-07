Gabon : la SEM et le Cenarest pour une meilleure gestion de l’impact environnemental et social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 20 juillet 2023, le directeur général de la Société équatoriale des mines (SEM) Wesbert Moussounda Ngoumba et le commissaire général du Centre National de la recherche scientifique et technologique (CENAREST) le Pr Alfred Ngomanda ont procédé à la signature d’un accord-cadre en matière d’impact environnemental et social. Un accord qui permettra une collaboration efficace notamment en matière de préservation de l’environnement et le bien-être des communautés locales.

Engagée dans le développement durable, l’entreprise minière, à travers la signature de cet accord avec le Centre national de la recherche scientifique et technologique, entend renforcer ses efforts conjoints en matière de collecte de données pour la réalisation d’études d’impact environnemental et social liées aux activités minières. Objectif, adapter leur activité aux normes internationales en la matière.

Ainsi, selon les termes de cet accord, la Société équatoriale des mines s’engage à minimiser l’impact de ses activités minières sur l’environnement et à contribuer activement au développement durable. Le CENAREST, quant à lui, « apportera sa contribution scientifique dans la recherche et l’analyse des données environnementales et sociales liées aux activités minières ».

Une collaboration historique entre la SEM et le CENAREST

« Cette collaboration fructueuse renforce le rôle du CENAREST en tant que pilier essentiel de la recherche scientifique au service d’un avenir durable », indique le communiqué de la SEM. Il faut souligner que les deux entités partagent également une vision commune en matière d’inclusion des populations locales tout au long des études d’impact environnemental et social.

Pour rappel, la Société équatoriale des Mines a pour mission, au nom et pour le compte de l’État, de détenir et de gérer ses participations dans des sociétés minières, ainsi que d’entreprendre en République gabonaise ou à l’étranger, seule ou en association, toute activité liée au secteur minier. Elle est placée sous la tutelle administrative de la Présidence de la République et sous la tutelle technique du ministère des Mines.