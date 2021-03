Gabon: la Seeg suggère à sa clientèle le paiement électronique des unités Edan

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time ce mercredi 31 mars 2021 que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé des perturbations sur la vente d’unités EDAN via le réseau Tiers K-power. En conséquence, elle exhorte sa fidèle clientèle à s’approvisionner auprès des caisses SEEG, Access Batavea et les plateformes électroniques notamment MobilEdan via Airtel Money, Moov Africa Gabon Telecom, Bicig Mobile et BGFIMobile. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Communiqué de presse

Perturbations sur la vente d’unités EDAN via le réseau Tiers K-POWER

Depuis quelques jours, des perturbations sont

observées sur le réseau tiers de revendeurs EDAN, rendant ainsi difficile l’approvisionnement en unités EDAN par les revendeurs K-POWER.

Seules les caisses SEEG, Access BATAVEA et les plateformes MOBILEDAN (Airtel, MoovAfrica, Bicigmobile et BGFIMobile) restent opérationnelles pour les clients désireux de s’approvisionner en unités EDAN.

Les travaux de réparation se poursuivent jusqu’au rétablissement total des ventes EDAN sur le réseau Tiers des revendeurs K-POWER, qui pourrait intervenir d’ici la fin de la semaine.

La SEEG s’attache également à communiquer sur l’évolution de la situation et exprime ses regrets à la clientèle affectée par ce dysfonctionnement »