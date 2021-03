Gabon: la SEEG rend un ultime hommage au président fondateur du Sypeg René Mbele

Figure charismatique de lutte syndicale et collaborateur hors pair, René Mbele, décédé le dimanche 14 mars dernier a reçu un bel hommage de la part de sa hiérarchie et de ses collègues venus saluer son parcours. Alain Patrick Kouma, Directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (Seeg) a d’ailleurs rappelé, durant la cérémonie organisée ce jeudi 25 mars 2021 au Centre technique de ladite société, l’héritage laissé par le président fondateur du Syndicat des personnels du secteur eau et électricité du Gabon (Sypeg).

C’est en présence du ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nzé, du Président du Conseil d’administration de la Seeg, Egide Boundono Simangoye et du Directeur général de la Seeg Alain Patrick Kouma que l’ensemble des agents de ladite société a rendu un dernier vibrant hommage à leur illustre collègue récemment emporté par la faucheuse. La cérémonie d’hommage s’est déroulée dès 9 heures au Centre technique où la cour était bondée de monde. Proches, collègues et famille, venus témoigner leur amour à René Mbele et ce, dans l’observation des gestes barrières.

Débutée par le dépôt de gerbes de fleurs, la cérémonie a été rehaussée par l’écoute d’un morceau hommage composé par ses collègues. Sous cette indicible atmosphère alternant entre tristesse et amour, vont tour à tour défiler, délégation ministérielle conduite par Alain-Claude Bilie-By-Nzé et différents agents de la Seeg et composantes du Sypeg. S’en suivra la très émouvante articulation consacrée aux oraisons funèbres. L’honneur est revenu à Alain Patrick Kouma qui a salué la mémoire d’un professionnel sans pareil doté d’un savoir-être inné.



« De 1982 à son départ le 14 mars 2021, René Mbele a été un homme brillant et multidimensionnel. Il possédait, à un degré élevé , cette intelligence habile à tout comprendre. Cette élégance naturelle faite de délicatesse et de droiture morale éprouvée. […] Je viens au nom de l’institution Seeg vous dire au revoir et vous rendre un dernier hommage. De là où vous êtes, sachez que vous avez été d’un apport politique au service de vos semblables », a-t-il indiqué d’une voix larmoyante.

Même son de cloche de la part du nouveau président du Supeg, André Mbagou qui a fait une brève description de l’illustre disparu, de ses accomplissements et du legs dans l’art de discuter dont ils se doivent s’assurer la postérité. Au terme de ces éloges, la dépouille a été reconduite à la maison de pompes funèbres.