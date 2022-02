Gabon: la SEEG rachète l’immeuble SNBG à 8,2 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagée dans une stratégie de repositionnement de ses activités, la Société d’énergie et d’eau du Gabon(SEEG) vient d’acquérir l’ancien siège de la Société nationale des bois du Gabon(SNBG). Conclu à plus de 8 milliards de FCFA, le rachat de cet édifice permettra de « loger certains départements stratégiques opérationnels de la SEEG », rapporte le journal La Loupe.

Alors que de nombreuses localités de l’intérieur du pays font face à des pénuries d’eau et des délestages intempestifs, nous apprenons dans les colonnes du journal La Loupe, le rachat de l’immeuble abritant l’ancien siège de la Société nationale des bois du Gabon(SNBG). Une annonce que d’ores et déjà fustige l’opinion publique estimant qu’une telle dépense aurait été mieux investie dans l’amélioration des infrastructures de la SEEG, laquelle peine à desservir certaines localités en eau et courant.

Dans un document émanant du conseil d’administration du 11 novembre 2021, Egide Boundono Simangoye a indiqué les raisons de l’achat. « En effet, l’achat de ce bâtiment dont le prix de cession net est évalué à 8 200 000 000 FCFA, ancien siège de la SNBG, situé en plein centre-ville de Libreville est une occasion pour la SEEG de se doter de cet immeuble afin de loger certains départements stratégiques opérationnels, notamment la direction commerciale actuellement logées dans les bureaux en location de l’ANPI. Sur ce plan, le retour d’investissement lié à l’achat de ce bien est facile à démontrer » peut-on lire dans la note parvenue à la rédaction de Gabon Média Time.

Cette décision intervient alors que les Gabonais sont de plus en plus déçus par l’entreprise qui peine à assumer ses engagements depuis de nombreuses années. Au moment où le gouvernement annonce l’eau et l’électricité partout, pour tous et accessibles en tout temps, grâce à la mise en place du projet PIAEPAL, il est primordial que la SEEG, unique fournisseur de ces deux services au Gabon, s’attelle à cela pour le bien-être des populations. Et cela passe par des dépenses permettant son effectivité dans les plus brefs délais.