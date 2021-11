Gabon: la SEEG prive d’eau les populations d’Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décriée par les populations après la récente série de dépistages et coupures d’eau, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) pourrait à nouveau faire des siennes dans les prochaines heures. En effet, ladite société a annoncé via un communiqué que les habitants d’Owendo seront privés d’eau potable ce jeudi 11 novembre 2021 pour cause de travaux de réparation d’une fuite.

La journée du jeudi 11 novembre 2021 devrait avoir un goût de sécheresse pour les Owendois. L’annonce a récemment été faite par la Direction générale de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Cette situation ferait suite à une « importante fuite d’eau sur la conduite de distribution DN500 au Pont-Nomba », a-t-elle indiqué.

A cet effet, la Société d’énergie et d’eau du Gabon a précisé que « durant la période des travaux, un manque d’eau sera observé de 08h00 à 18h00 dans les secteurs Razel, CHU d’Owendo, Derrière la pédiatrie, SNI-Owendo, Barracuda et Ecole Nationale de Gendarmerie d’Owendo ». Il serait donc de bon aloi que les habitants desdits quartiers prennent leurs précautions.