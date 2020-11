Gabon: la SEEG présente ses excuses suite aux coupures du 15 novembre au Bas de Gué-Gué

C’est par le biais d’un communiqué de presse, parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a tenu à présenter ses plus plates excuses à ses abonnés pour le désagrément causé par les perturbations observées le dimanche 15 novembre 2020 dans la desserte en électricité au quartier Bas de Gué-Gué et alentours. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Communiqué de presse

Incident sur le réseau d’électricité de Libreville

Suite aux perturbations observées le dimanche 15 novembre 2020 à 23h19 dans la desserte en électricité au lieu-dit Bas de Gué-Gué et alentours, la SEEG exprime ses regrets à la clientèle affectée par ces désagréments.

Ces perturbations étaient consécutives à un défaut de câble électrique enregistré sur le départ qui alimente le périmètre de desserte impacté.

La promptitude des équipes techniques SEEG a permis de circonscrire le câble en défaut localisé sous le mur de la barrière d’un riverain, de procéder le lendemain à la réparation, et de réalimenter les clients dès 18h46.

Consciente des désagréments subis, la SEEG renouvelle ses regrets à la clientèle.

La Direction de la Communication & de la Responsabilité Sociétale ».