Gabon: la SEEG lance les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bongolo

C’est le mardi 3 novembre dernier que le directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) Alain Patrick Kouma, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bongolo dans la province de la Ngounié. Le but étant d’améliorer la desserte en électricité de la ville de Mouila et ses environs, en relative baisse depuis quelques années.

Les populations de Mouila et des localités environnantes peuvent à nouveau retrouver le sourire. Et pour cause, la Société d’énergie et d’eau du Gabon a officiellement lancé les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bongolo. Ce chantier estimé à un peu plus de 6 milliards de FCFA financé sur fonds propres vise à mettre à niveau l’ensemble des ouvrages hydromécaniques, des groupes G1 et G2, ainsi que la réhabilitation entière des automatismes et contrôle-commande nécessaires au bon fonctionnement de la centrale.

Avec cette énième action d’envergure inscrite dans le cadre de son ambitieux et stratégique plan d’urgence 2020, la direction générale de la SEEG semble un peu plus se rapprocher de son slogan qui fonde « l’énergie » comme la vie. Nul doute que les Molvillois sauront apprécier ses efforts consentis par cette entreprise dans l’amélioration de la desserte en électricité de leur localité et de toute la province en général.

Par ailleurs, la Direction générale de la SEEG a d’ores et déjà indiqué que « des opérations similaires sont en cours dans les autres provinces du pays, pour poursuivre l’augmentation du taux de desserte et la sécurisation du réseau sur des sites sujets aux mêmes problématiques », est-il clairement précisé dans leur communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Vivement la livraison desdits travaux.