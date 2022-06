Gabon: la SEEG incapable d’assurer la chaîne logistique d’approvisionnement en carburant

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que plusieurs quartiers et localités du pays ont été privés d’électricité durant les 3 derniers jours, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) révèle qu’il s’agirait d’une pénurie de gasoil. Une tentative de dédouanement qui met à nu l’incapacité de cette société, qui tient le monopole dans ce secteur, d’assurer une logistique optimale pour prévenir une éventuelle panne et assurer ce service public dont elle jouit de la délégation.

« La SEEG informe sa clientèle qu’un dysfonctionnement, à ce jour inconnu, enregistré depuis le lundi 6 juin 2022, dans l’approvisionnement en gasoil de certaines de ses centrales thermiques de l’intérieur du pays est à l’origine des fortes perturbations de la desserte en électricité et en eau dans ces localités », est-il indiqué dans le communiqué du concessionnaire de la délégation de service public de l’eau et de l’électricité au Gabon.

Une explication qui semble tirée par les cheveux si on se fie au domaine dans lequel la Société d’énergie et d’eau du Gabon exerce son monopole depuis des dizaines d’années. Forte de son expérience et de la place qu’occupe le secteur dans les activités de tous les jours. Preuve que l’amateurisme et la négligence ont fait leur nid au sein de cette entité. D’ailleurs le communiqué précise, de manière quelque peu, maladroite « en raison de l’insuffisance de stocks de gasoil ».



N’aurait-il pas fallu anticiper en procédant à la mise en œuvre des réserves de stock de gasoil ? Nul doute que la réponse est positive. Pourtant, Gustave Mayi ne s’est pas réjoui des délestages signalés à Libreville, Booué, Ndjolé, Lambaréné, Fougamou, Mandji, Mouila, Tchibanga, Mayoumba, Nzenzelé, Malingua, Mourindi et Mitzic. Et ce, alors même que la ministre de l’Economie assure qu ‘ « au niveau des stations, nous avons déjà un retour à la normale ». Une information qui met davantage à mal l’argumentaire de la SEEG.

