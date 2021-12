Gabon: la SEEG «exprime ses regrets à la clientèle» suite à la coupure d’électricité

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce dimanche 05 décembre 2021 que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a tenu à apporter des éclaircissements sur la coupure de courant survenue ce samedi 04 décembre et qui a plongé Libreville et ses environs dans le noir de 17 heures à minuit. Occasion pour cette entreprise d’exprimer ses regrets à la suite de cet incident.

Selon le communiqué de la SEEG, cet énième incident sur le réseau de l’entreprise chargée de la production, du transport et de distribution d’électricité serait consécutif à « un violent orage observé hier sur le site de Kinguélé-Tchimbélé dans les Monts de Cristal » qui a eu pour conséquence « la perte des lignes de transport électrique ».

A cet effet, la SEEG assure qu’à la suite de cet incident, ses équipes techniques ont été déployées afin de rétablir l’alimentation en électricité. C’est donc aux environs de 21 heures que l’électricité aurait été rétablie dans la Commune d’Owendo et à minuit dans la Commune de Libreville.

Face à cette situation qui a eu une incidence sur les populations, la Société d’énergie et d’eau du Gabon a tenu à exprimer ses regrets à sa clientèle de Libreville, Owendo et Akanda.