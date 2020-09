Gabon: la SEEG dévoile son plan d’urgence à 9,5 millards de FCFA

Au cours d’un point de presse animé ce vendredi 4 septembre 2020 à Libreville, le directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) Alain Patrick Kouma a présenté le plan d’urgence qu’il entend mettre en oeuvre dans les prochains mois. Articulé aussi bien dans le domaine de l’eau que celui de l’électricité, ce plan de 9,5 milliards de FCFA devrait notamment permettre de mener à bien pas moins de 83 projets qui auront un impact sur le quotidien de plus de 200 000 habitants du « Grand Libreville ».

Opérant dans le domaine de l’eau et de l’électricité au niveau national, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) jouit d’un monopole qui l’oblige à assumer seule l’ensemble de ses missions. C’est donc dans ce contexte que l’entreprise dirigée par Alain Patrick Kouma vient de dévoiler un plan d’urgence visant à améliorer la desserte en eau et en électricité.

En effet, évalué à 9,5 milliards de FCFA, ce plan d’urgence pour le deuxième semestre 2020, souligne d’une part la volonté de la SEEG de mettre en service toutes ses unités d’exploitation d’eau potable avant la fin de cette année, et d’autre part d’assurer la réalisation de 6 projets majeurs dans le domaine d’électricité avec notamment la construction de 11 nouveaux postes de transformation électrique.

Destinés à améliorer la desserte en eau potable de plus de 50 000 foyers dans l’ensemble du pays, les projets issus de ce plan d’urgence en eau et en électricité, devraient donc permettre d’accroître la capacité d’eau potable journalière de 44 000 m3. Pour ce qui est de l’électricité, ce sont pas moins de 4000 foyers pour 16 000 habitants qui seront impactés par ces travaux, une aubaine, quand on sait que le pays a un des niveaux d’urbanisation les plus élevés du continent.