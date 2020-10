Gabon: la SEEG dément les informations sur une opération porte à porte de ses agents

C’est par le biais d’un communiqué parvenu Gabon Media Time ce jeudi 22 octobre 2020 que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a tenu à démentir les informations faisant état d’une opération de porte à porte menée par de pseudos agents de cette entreprise. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Depuis quelques temps, des personnes se faisant passer pour des agents de la SEEG organisent des opérations de porte à porte dans certains quartiers de Libreville, en invoquant une opération relative à un programme gouvernemental.

Les cas actuellement portés à notre connaissance concernent des demandes relatives aux interventions techniques de la SEEG ou à d’autres actions liées à l’entretien des installations domestiques eau et électricité de nos clients (remplacements des bonnets de douche ou des ampoules basses consommation etc).

Face à ces actes délictueux, la SEEG dément formellement l’existence d’une telle opération et rappelle que toute intervention est conditionnée par un bon d’intervention avec présentation d’un badge professionnel qui doit absolument contenir le nom et prénom de l’agent, son numéro matricule, sa fonction, son unité et sa photo.

La SEEG se réserve également le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes afin que les personnes rendues coupables de ces faits puissent répondre de leurs actes.

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter au 011 76 73 73 dans l’hypothèse où vous feriez l’objet d’une telle proposition. Merci pour votre civisme et votre solidarité.

La Direction de la Communication & de la Responsabilité Sociétale »