Gabon: la SEEB célèbre la fête du travail sous le sceau de la dynamisation de son activité

Le samedi 01 mai 2021, était l’occasion pour nombre d’entreprises de célébrer la fête du travail. C’est le cas de la Société d’Electricité, d’Eau et de Bâtiment (SEEB) qui malgré le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas manqué de commémorer cette journée avec ses équipes qui œuvrent chaque jour pour les besoins de maintenance en eau et électricité des populations.

C’est au cours d’une rencontre organisée à l’occasion de la fête du travail que Yves Herman Nguema Nzeng, responsable de la Société d’Électricité, d’Eau et de Bâtiment a tenu à remercier ses collaborateurs pour leur engagement aux côtés de cette entreprise qui de manière efficiente contribue au développement du pays dans le secteur de l’eau de l’électricité.

Cette entreprise créée il y a un peu plus de deux ans compte « 5 agents pleins et plus d’une dizaine d’ouvriers journaliers. « Nous sommes une société sociale car on veut d’abord aider les jeunes de la commune, de la province afin de contribuer au développement du pays. » a expliqué Yves Herman Nguema Nzeng.

Au terme de la rencontre, le responsable de cette jeune entreprise gabonaise est revenu sur les différents chantiers réalisés et les partenariats, notamment celui avec la Société d’Eau et d’Énergie du Gabon(Seeg). A cet effet, il a fait le point sur le travail abattu depuis la création de la structure à ce jour. « Nous avons procédé au remplacement de certains supports dans des quartiers tels que plein ciel, Kinguélé et Melen où, nous avons changé des câbles et des supports qui présentaient des risques certains pour les riverains et, étaient à l’origine de nombreux délestages. » a-t-il conclu.

Pour rappel, la Société d’Electricité, d’Eau et de Bâtiment est une jeune start-up gabonaise spécialisée dans les travaux de maintenance d’électricité et d’eau. Elle a pour objectif d’amoindrir les risques d’accidents en veillant au bon branchement de circuits électroniques et électriques qui sont un point capital dans les travaux de rénovation. Un mauvais branchement d’électricité chez soi peut être problématique et dangereux. Équipés pour faire face à toutes les demandes, les équipes interviennent aussi bien chez les particuliers que les professionnels.