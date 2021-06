Gabon: la sécurité nationale au cœur de l’œuvre du Pr. Jean François Owaye

Ce vendredi 18 juin 2021, le Pr. Jean François Owaye, a présenté au sein de l’amphithéâtre de l’Etat-Major général des Forces armées gabonaises, son œuvre intitulée « la Sécurité nationale gabonaise par les textes ». Pour ce militaire de formation, il est nécessaire pour les civils de s’intéresser aux questions de défense et de sécurité mais aussi cet ouvrage servira de guide de préparation à l’école d’État-Major ou école de guerre pour les militaires.

« La Sécurité nationale gabonaise par les textes », est venu compléter le tableau en matière de littérature militaire gabonaise. Et pour cause, selon nos confrères de l’Agence gabonaise de presse (AGP), la bibliothèque des Forces armées gabonaises s’est enrichie ce vendredi 18 juin dernier d’un nouvel ouvrage, celui de l’historien militaire gabonais, le Pr. Jean François Owaye.

Pour l’occasion, celui-ci a animé une conférence-débat pour présenter son livre. Au sein duquel repose un ensemble de connaissances indispensables pour les Forces de défense et de sécurité gabonaises (FDS). « Cet ouvrage présente parfaitement le système de défense et de sécurité du Gabon depuis 1958, jusqu’à peu près l’année 2000 (…) nos rapports avec la France et les autres Etats, soit dans le cadre de l’Union africaine, soit dans le cadre des institutions sous-régionales », a-t-il expliqué au cours de sa conférence.

Selon le conférencier, cette œuvre est pour la culture de l’esprit de défense, car on y trouve un ensemble de connaissances qui sont utiles aux militaires et aux civiles. « On voudrait que les militaires prennent pied à l’Université pour se former, mais également pour enseigner, d’où la perspective d’envisager des professeurs militaires », a-t-il souhaité.

Rejoint par le chef d’Etat-major général des Forces armées gabonaises, le Général de division Yves Ditengou pour qui ce livre du professeur Owaye devrait contribuer à balayer les stéréotypes conçus autour de l’image des hommes en treillis selon lesquels les militaires sont intellectuellement limités.