Gabon: la scolarité de 10 enfants du PK5 prise en charge par la Fondation Adira

C’est dans l’optique de soutenir les couches sociales les moins nanties que la Fondation Adira a procédé ce mardi 13 septembre 2022 à la visite du Complexe scolaire « Le trésor » sis au quartier Pk5. Ayant recensé quelques familles en difficulté sociale, ladite plateforme sociale a décidé de prendre en charge la scolarité de 10 apprenants et ce, afin d’alléger les parents frappés de plein fouet par l’inflation de nombreux produits essentiels.

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent, certains acteurs de la société civile s’évertuent à proposer des voies de sortie en venant en aide aux populations démunies. C’est notamment le cas de la Fondation Adira qui se veut être la main bienveillante pour les compatriotes du PK5 notamment les apprenants du complexe scolaire Le Trésor.

S’y étant rendus, les membres de cet outil d’aide sociale ont pu constater la détresse de ces apprenants qui n’aspirent qu’à avoir la chance d’être scolarisés. Répondant à cette doléance, le vice-président de la Fondation Adira a souligné l’intérêt de cette énième action solidaire. « Aujourd’hui cette action aide une dizaine de familles pour la rentrée scolaire dans les frais de scolarisation et de rentrée scolaire et comme la Fondation Adira l’a fait depuis le début, nous sommes là pour aider les familles démunies et les enfants », a indiqué Joannick Ngomo Obiang.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de rappeler que les gestes de bienveillance sont en droite ligne avec la vie de l’ illustre disparue. « C’était le leitmotiv de Madame Marie-Louise Adira qui a œuvré toute sa vie pour être un soutien pour les enfants gabonais » a-t-il conclu. Un vibrant témoignage soutenu par Joe Elounda, secrétaire général de ladite Fondation. En réaction, Norbert Ngopi, le directeur du complexe scolaire Le Trésor n’a pas pu masquer sa joie face à l’acte posé par ses bienfaiteurs.

« En arrivant dans notre établissement, la Fondation Adira est la bienvenue et nous ne pouvons que les remercier de permettre la scolarisation de ces 10 enfants » a-t-il déclaré. Une action saluée par les familles paupérisées qui s’en trouvent allégées par le geste. Dans ce même élan de générosité, les membres de la Fondation Adira ont pris l’engagement de mener d’autres actions d’envergure dans un avenir proche au profit d’autres enfants dans différentes structures scolaires.