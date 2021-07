Gabon: la SCG-Ré réaffirme son ambition et son positionnement en zone CIMA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Se voulant « leader de la réassurance en Afrique », la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance vient une nouvelle fois de certifier cette ambition. En effet, en dépit d’un contexte économique difficile marqué par une baisse d’activités dans la quasi-totalité des secteurs, le réassureur gabonais a vu son résultat d’exploitation connaître une hausse de 78%, le tout en dépit d’une baisse de son chiffre d’affaires. Preuve d’une réelle capacité de résilience.

En dépit d’un environnement fortement marqué par les répercussions économiques de la pandémie de covid-19, la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré), a su consolider ses acquis. Comme le souligne le rapport dévoilé à l’issue du conseil d’administration du 28 juin dernier qui a d’ailleurs permis d’arrêter les comptes et le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2020, le réassureur gabonais a largement su faire face à la crise.

En effet, si son chiffre d’affaires a subi une légère baisse de 3% passant de 14,098 milliards de FCFA en 2019 à 13,731 milliards de FCFA en 2020 principalement générée par le recul des cessions commerciales, la SCG-Ré a vu son résultat d’exploitation connaître une hausse de 78%. S’établissant ainsi à 1,651 milliards de Fcfa contre 929 millions de Fcfa au 31 décembre 2019, ce résultat s’est traduit par une hausse considérable du résultat net (+241% à 1,651 milliards de FCFA).

Preuve d’un réel dynamisme, cette performance vient soutenir la forte progression de la charge des sinistres, qui a enregistré une progression de 53% pour se situer à 5,156 milliards de FCFA contre 3,380 milliards de FCFA en 2019. Un fait notable donc, rendu possible par une augmentation globale du règlement de quelques sinistres majeurs. Consolidant la volonté de la filiale du FGIS de s’implanter solidement et durablement en Afrique Centrale, ces performances relèvent donc un peu plus son ambition de demeurer le réassureur de référence de la sous-région.

A noter qu’au regard de ces résultats plus qu’encourageants, le réassureur gabonais devrait se pencher dans les prochaines semaines sur ses divers projets d’extension. Projets qui devraient lui permettre de consolider son positionnement sur le marché africain, notamment dans la sous-région de l’Afrique Centrale et sur lesquels se sont d’ailleurs penchés les administrateurs le 28 juin dernier en marge de l’examen des comptes et du bilan de l’exercice écoulé.