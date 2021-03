Gabon: la SCG-Ré entend s’étendre dans la sous-région et consolider ses parts de marché

Filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) et premier réassureur de la sous-région Afrique Centrale, la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) entend confirmer sa volonté de s’implanter solidement et durablement dans cette partie du continent. Ainsi, à travers son Plan Stratégique et de Développement Quinquennal 2021-2025, l’entité dirigée par Andrew Gwodog, devrait dès 2021 lancer plusieurs missions de prospection en Afrique centrale.

Bien décidée à confirmer sa volonté de s’implanter solidement et durablement en Afrique Centrale, avec pour ambition de demeurer le réassureur de référence de la sous-région, la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) devrait dès cette année déployer son Plan Stratégique et de Développement Quinquennal 2021-2025. Pour ce faire, l’entité dirigée par Andrew Gwodog entend déployer ses équipes dans certains pays de la sous-région.

En effet, à travers son volet « Développement Commercial en Afrique Centrale », la filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) a dès ce début d’année 2021, lancé des missions commerciales au Cameroun, au Congo et en République Démocratique du Congo. Des pays qui, en plus de représenter un véritable « dividende démographique », regorgent de nombreuses opportunités d’affaires pouvant permettre à la SCG-Ré de « consolider ses parts de marché ».

Le réassureur gabonais qui mise sur sa proximité régionale pour renforcer sa présence en Afrique Centrale et pérenniser son portefeuille d’affaires, devrait tout au long de cette année, multiplier les rencontres avec les responsables des compagnies d’assurances dans ces différents pays. Une manière pertinente d’aborder les questions concernant aussi bien les partenariats d’affaires, le renouvellement des traités et la mise à niveau des capacités de la SCG-Ré.



Le réassureur qui se fait « une exigence de rencontrer tous ses clients au moins une fois par an, afin de réaliser une revue des partenariats, d’évoquer les opportunités d’affaires pour la nouvelle année, d’identifier leurs besoins, de proposer notre savoir-faire via notre assistance technique multiforme » comme l’a rappelé Andrew Gwodog, devrait également se lancer à la conquête du très complexe marché ouest-africain dans les années à venir.