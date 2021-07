Gabon: la SCG-Ré affiche près de 1,5 milliard de résultat net en 2020

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunis le 28 juin dernier pour un conseil autour de leur président Akim Daouda, les administrateurs de la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré), filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), ont arrêté les comptes clos au 31 décembre 2020. Bien que soulignant un chiffre d’affaires en baisse de 3%, ces comptes ont surtout permis de ressortir un résultat net de près de 1,5 milliard de FCFA, en hausse de près de 250%.

Profitant de la consolidation à fin décembre 2020 de la bonne tenue du secteur des assurances au Gabon, dont le chiffre d’affaires a progressé de 4,7% passant de 85,73 milliards de FCFA à 89,74 milliards de FCFA, la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) a vu ses principaux indicateurs se bonifier. Ainsi, comme le révèle le compte rendu de son conseil d’administration du 28 juin dernier, celle-ci affiche un résultat net en forte hausse.

En effet, au 31 décembre 2020, date de clôture d’exercice, l’entité dirigée par Dr. Andrew Gwodog affiche un résultat d’exploitation en hausse de 78% à 1,651 milliards de FCFA contre 929 millions de FCFA un an plus tôt. Toute chose ayant conduit à une forte hausse de son résultat net, qui culmine à fin décembre à 1,416 milliards de FCFA contre 412 millions un an plus tôt, affichant ainsi une hausse record de 241%.

Satisfait de cette situation bilancielle qui souligne l’excellente capacité de résilience du réassureur gabonais, le conseil présidé par Akim Daouda, en a profité pour évaluer les divers projets en cours. Projets qui devraient à terme, permettre à la SCG-Ré de consolider son positionnement sur le marché sous régional notamment dans la zone CIMA. A noter que sur cette période, la charge des sinistres a enregistré une progression de 53% pour se situer à 5,156 milliards de Fcfa.