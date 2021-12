Gabon: la Santé Pharmaceutique s’allie à l’ANPI pour booster sa capacité de production

Ecouter cet article Ecouter cet article

Première usine de fabrication de médicaments du Gabon, installée en plein cœur de la zone économique spéciale (ZES) de Nkok, La Santé pharmaceutique (LSP) entend s’inscrire sur la durée dans le paysage économique. Et pour cause, ce vendredi 24 décembre, l’entreprise dirigée par Rajeev Lila, a signé une convention avec l’Agence nationale de promotion des investissements en présence de son directeur général, Ghislain Moandza Mboma. Convention visant à faciliter l’obtention de financements.

Inauguré en novembre 2020 par le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, La Santé pharmaceutique (LSP), plus grande usine de fabrication de médicaments de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en plus d’être la première usine de fabrication de médicaments du Gabon, s’est depuis fait une place de choix dans le paysage économique. Installé en plein cœur de la ZES de Nkok, l’entité dirigée par Rajeev Lila, entend d’ailleurs pérenniser ses activités comme en témoigne la convention signée ce vendredi avec l’ANPI.

En effet, visant à la fois à lui faciliter et lui garantir un accès aux financements bancaires en vue d’étendre ses capacités de production, cette convention de partenariat signée entre Ghislain Moandza Mboma de l’ANPI et Rajeev Lila, en présence de Kern Terence Iponga Bodi, Administrateur général adjoint de l’Autorité administrative de la Zone, devrait notamment rendre possible « la construction d’une nouvelle usine de fabrication de médicaments et autres produits de santé à Nkok ».

S’inscrivant par ailleurs dans le cadre de la mise en œuvre de la task-force Promotion des investissements privés en plus d’être dans la droite ligne de la stratégie de substitution des importations, ce renforcement attendu des capacités de production de La Santé pharmaceutique SA, devrait donc contribuer à améliorer les services de santé.