Gabon: La Santé Pharmaceutique, plus grande usine de fabrication de médicaments de la CEMAC

Ce mardi 10 novembre, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé à l’inauguration de l’usine de fabrication de médicaments génériques construite par la société La Santé Pharmaceutique (LSP). Une infrastructure qui permettra à terme de réduire les coûts des médicaments de 30 à 40% rendant ainsi accessibles ces types de produits au plus grand nombre de compatriotes.

C’est accompagné du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda que le numéro un gabonais s’est rendu au sein de la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok dans le cadre de l’inauguration de deux usines en l’occurrence Xin Ya Wood et La Santé Pharmaceutique. Des usines, spécialisées respectivement dans la transformation du bois et la fabrication de médicaments made in Gabon.

A noter que pour la deuxième citée, la mise en place de cette usine de médicament s’inscrit dans la volonté de Gabon Special Economic Zone (GSEZ), d’opérer une mutation complète en s’ouvrant vers d’autres secteurs d’activité que celui de la transformation locale du bois. GSEZ poursuit donc ses efforts afin de générer plus de valeur ajoutée via l’accroissement de la transformation locale de bois et ouvre aujourd’hui la porte à une industrie encore inexistante dans le pays : la fabrication de médicaments.

Sur une superficie de 25 000 m² avec des installations ultra modernes, l’entreprise La Santé Pharmaceutique (LSP) produira localement, des médicaments génériques, comprimés, gélules, pommades et sirops, conformes aux normes internationales. Toute chose qui permettra de réduire considérablement le coût du médicament. A noter que La Santé Pharmaceutique se positionne comme un véritable moteur de croissance, puisqu’elle possède la plus grande usine de fabrication de produits pharmaceutiques de la région CEMAC.

LSP est aussi engagée dans la promotion de l’autonomisation de la femme gabonaise et offre donc aux femmes l’emploi prioritaire. Ses effectifs qui s’élèvent à ce jour à 150 employés comptent 80% de Gabonais, les 20% restants étant essentiellement des scientifiques et des formateurs.