Gabon: la santé mentale au coeur des ateliers organisés par l’ONG Andas

Dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année, de nombreuses activités sont prévues. A cet effet, l’ONG Action novatrice pour le développement et l’assistance sociale (ANDAS) organise du 1er au 15 octobre 2022 différents ateliers pour interpeller aussi bien les autorités que les populations sur la nécessité de la prise en charge optimale de ces pathologies mentales.

Le 10 octobre de chaque année marque la Journée Internationale consacrée à l’éducation, à la sensibilisation du public envers la santé mentale et contre la stigmatisation. Elle consiste aussi, à mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale. Le thème retenu pour cette année est « La santé mentale, une affaire de tous ». C’est en réponse aux préoccupations suscitées dans les familles, au vu des situations dramatiques découlant de certains troubles mentaux, mais aussi de l’urgence d’améliorer leurs politiques de prévention et de traitement que l’ONG, Action novatrice Pour le développement et l’assistance sociale (ANDAS) a décidé de poser des actions concrètes.

A cet effet, du 30 Septembre au 15 octobre 2022 des journées de sensibilisation, des conférences débat et une remise de dons au profit des malades internés à l’Hôpital Régional de Melen sont organisées. Occasion pour les membres de ladite ONG de mettre en lumière de nombreux exemples de bonne pratique pour vulgariser les maux touchant à la santé mentale et au bien-être, pour prévenir ou traiter efficacement la morbidité mentale. Des ateliers gratuits et ouverts à tous se tiendront principalement à la Chambre de commerce de Libreville.

Pour information, la dernière édition de l’Atlas qui comprend les données provenant de 171 pays du monde entier sur les politiques mises en place en faveur de la santé mentale a été rendue publique. De ce rapport publié tous les trois ans, il ressort que, les services de santé mentale mis en place ces dernières années ne suffisent pas encore à combler les besoins évidents et croissants des populations. L’OMS souligne que ces besoins se sont accrus avec le covid-19. Gageons que l’initiative organisée par l’ONG ANDAS soit suivie par d’autres et ait le soutien des autorités gouvernementales dans le but de poser des actions fortes en faveur des personnes souffrant de troubles mentaux.