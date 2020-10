Gabon: la riposte contre la Covid-19 au menu de l’échange entre Philippe Autié et Dodo Bounguendza

Ce jeudi 15 octobre 2020, l’ambassadeur de France au Gabon Philippe Autié a été l’hôte du secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) Eric Dodo Bounguendza. Il était question lors de cette rencontre qui a eu lieu dans une atmosphère conviviale de faire le point de la situation sanitaire et les relations bilatérales entre le Gabon est son partenaire historique.

C’est en présence du porte-parole et secrétaire générale adjointe chargée de la communication et des relations extérieures de cette formation politique que s’est déroulée cette échange entre Philippe Autié et Eric Dodo Bounguendza.Une séance placée sous le signe du raffermissement des relations bilatérales entre le Gabon et la France.

Si cette rencontre s’inscrit dans le cadre des rencontres régulières que l’ambassadeur de France au Gabon a avec les principales formations politiques de la majorité et de l’opposition, elle a permis au deux hommes d’échanger sur la situation sanitaire dans leur pays respectifs. A noter que dans le cadre de la riposte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, le Gabon a bénéficié du soutien inconditionnel de l’Hexagone.

En effet, dans le cadre du Projet d’appui au secteur santé phase 2 (Pass2), la France a octroyé au Gabon une soixantaine d’unités de réanimation mais aussi procédé à la formation de 55 médecins assistant de réanimation et 100 paramédicaux de blocs opératoires ou de réanimation.