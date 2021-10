Gabon: la reprise du congrès de l’UN prévu pour ce 15 octobre

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’achemine–t-on vers l’épilogue quant à la désignation des nouvelles instances dirigeantes et plus particulièrement du nouveau président de l’Union nationale? C’est du moins le sentiment qui peut découler de l’annonce de la tenue de son 3ème congrès ordinaire qui se tiendra après l’échec des travaux des 5 et 6 décembre 2020.

Si lors des derniers travaux, la situation s’était quelque peu tendue, l’Union nationale pourrait dans les prochains jours connaître enfin un renouvellement des instances dirigeantes de ce parti présidé pendant une décennie par Zacharie Myboto. Ainsi, ce sont 650 congressistes qui sont attendus pour désigner les futurs responsables nationaux de cette formation politique.

Le scrutin le plus attendu est sans aucun doute l’élection du nouveau président du parti avec en tête d’affiche le secrétaire exécutif adjoint sortant, Paul-Marie Gondjout, et la vice-présidente sortante, Paulette Missambo. Un duel qui avait d’ailleurs donné lieu à une campagne très vive laissant craindre une future scission au sein de cette formation.

Ainsi, ce scrutin se déroulera sous la forme d’une élection plurinominale majoritaire. La liste qui l’emportera formera tout le directoire du parti : président, secrétaire exécutif, vice-président et secrétaire exécutif adjoint, sans limitation de nombre pour les deux dernières fonctions mentionnées.