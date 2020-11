Gabon: la rentrée fixée au 9 novembre pour le primaire au 16 pour le secondaire

C’est par le biais d’une déclaration sur les antennes de Gabon Télévision que le ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur a confirmé les dates des reprises des cours. A cet effet, le Pr Patrick Daouda Mouguiama a annoncé la reprise des cours au 9 novembre pour le primaire et le pré-primaire. Quant au secondaire, la date est fixée au 16 novembre 2020.

Comme arrêté depuis plusieurs mois, la date de reprise des cours dans les établissements du primaire, pré primaire et du secondaire vient d’être confirmée par le ministre de tutelle, le Pr Patrick Daouda Mouguiama.

C’est par biais d’une déclaration télévisée que l’annonce a été faite. Une information qui vient donc mettre un terme au débat sur la reprise ou non des cours après plusieurs mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Une annonce du patron de l’éducation qui intervient alors les partenaire sociaux avaient plutôt plaidé la non reprise des cours en raison ce certaines garanties non-obtenues par la tutelle. Daouda Mouguiama a t-il pris toutes les sanitaires et logistique nécessaires pour que cette rentrée soit réussie et non pas frappée du sceau de l’éphémère ? Réponse dans quelques jours.