Gabon: la rentrée des classes fixée au 9 novembre prochain

C’est aux termes d’un communiqué de presse lu sur les antennes de Gabon première que le ministère en charge de l’Éducation nationale a annoncé les dates des rentrées administratives et classes, tout en précisant que seuls les établissements ayant des programmes français pourront commencer les cours dès la première semaine du mois de septembre.

A l’exception des établissements scolaires suivant un programme international et ceux affiliés à l’agence internationale pour l’enseignement français et à la mission laïque française dont les cours sont prévus pour débuter la semaine prochaine, pour les autres écoles, collèges et lycées gabonais la rentrée administrative est prévue pour le lundi 26 octobre et la rentrée des classes pour le lundi 9 novembre 2020.

Selon le ministère de l’Éducation nationale « tout autre ouverture non autorisée avant la date officielle d’ouverture des classes ne sera pas tolérée ». Ce qui laisse aux services compétents le temps nécessaire pour préparer la rentrée des classes dans les écoles publiques et privées du Gabon dans le respect strict des mesures gouvernementale de riposte, notamment la mise à disposition de gels, thermoflashs et masques.

Pour rappel, les cours avaient été suspendus en mars dernier au plus fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au Gabon. Des cours en ligne avaient été initiés par le gouvernement sans réel engouement de la part des apprenants. Ne reste plus qu’à attendre de la part du ministère en charge de l’Éducation nationale les garanties nécessaires pour une reprise effective des cours aux dates prévues.