Gabon: la rénovation de l’école Saint Dominique de Moanda inscrite dans le programme RSE de la Comilog

Objet de spéculation sur les réseaux sociaux, du fait de son état de dégradation avancée, l’école Saint Dominique de Moanda dans la province du Haut-Ogooué ne serait pas aussi laissée pour compte qu’on veut bien le faire croire. En effet, selon plusieurs sources contactées par Gabon Media Time, sa rénovation serait bien prévue par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) dans le cadre de son programme de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).

Il y a quelques semaines la toile découvrait avec stupéfaction les images de l’école Saint Dominique de Moanda dans un état de décrépitude inquiétant. Plusieurs internautes avaient de ce fait fustigé le manque d’implication de la filiale du géant français Eramet pour la rénovation dudit établissement. Des supputations qui seraient loin de la réalité car l’établissement serait bien inscrit dans la vaste opération de rénovation des établissements scolaires de la ville minière.

Contacté par Gabon Media Time, le chef de la circonscription scolaire catholique du Haut-Ogooué sud Jean Parelle, a assuré que la Comilog s’était bien engagée à rénover cet établissement. En effet, le responsable a confié que « cette année la Comilog est en train de réfectionner l’école catholique de Bakoumba dont les travaux sont déjà à 90%. Ils ne peuvent pas tout faire à la fois mais ils nous ont assuré que les travaux se feront. Le 11 novembre les sous-traitants ont déjà effectué une inspection de l’école pour faire l’état des lieux », a-t-il confié.

D’ailleurs, le chef de la circonscription scolaire catholique du Haut-Ogooué sud a indiqué que des travaux seront effectués sous peu notamment avec la construction d’un canal pour drainer les eaux qui avaient envahi l’enceinte de l’établissement. « Cet après- midi (jeudi 03 décembre 2020, NDLR) les équipes sont passées voir ce qu’il y a lieu de faire. Elles vont construire des vestiaires pour les élèves et les enseignants et elles vont perfectionner convenablement les bâtiments », a révélé Jean Parelle. Pour rappel, depuis 2019, la Compagnie minière de l’Ogooué a lancé une vaste opération de rénovation de tous les établissements scolaires de Moanda. Les écoles du secteur public et même du privé, à l’instar de l’école de l’Alliance chrétienne, ont bénéficié du programme de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) mis en œuvre par la Comilog. Une preuve de l’engagement de cette entreprise dans le développement de la commune mais surtout l’épanouissement de sa jeunesse.