Gabon : la rencontre Jean Ping – Ali Bongo à Paris se précise-t-elle ?

Si dans sa parution n° 394 du lundi 05 juin 2023 l’hebdomadaire L’Aube avait évoqué une possible rencontre entre le chef de l’État Ali Bongo Ondimba et son challenger lors de l’élection présidentielle d’aout 2016 Jean Ping à Paris à l’initiative du président français Emmanuel Macron, les choses semblent se préciser. C’est du moins ce qu’on pourrait penser avec l’arrivée de l’ancien président de la Commission de l’Union africaine à la capitale française.

En effet, depuis le dimanche 11 juin dernier, l’ancien ministre des Affaires étrangères de feu Omar Bongo Ondimba séjourne dans l’hexagone. Ainsi, selon La Loupe du lundi 12 juin 2023, la première semaine de cette descente serait essentiellement consacrée à un bilan de santé

Nos confrères précisent par la suite que la semaine du 19 juin pourrait être consacrée cette fois à des rencontres politiques à tous les niveaux. Le leader de la Coalition pour la nouvelle République devrait rencontrer ses compatriotes, parmi lesquels de nombreux « résistants » qui lui sont restés fidèles. Mais surtout, comme nous nous questionnons dans notre article intitulé Gabon : vers une rencontre Ali Bongo – Jean Ping à Paris ?, cette descente de Jean Ping à Paris pourrait donner lieu à une rencontre avec son frère ennemi.

Et pour cause, l’hebdomadaire La Loupe croit savoir qu’à cette période, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba pourrait effectuer un déplacement à Paris. « Les premiers éclaireurs de cette expédition, on prit l’avion samedi juin 2023 à destination de la capitale française. Afin d’éviter à l’époux de Sylvia Bongo Ondimba la “Ntcham” orchestrée par la diaspora gabonaise dans l’Hexagone depuis de nombreuses années », indiquent nos confrères.

Des coïncidences, s’il le fallait encore, pouvoir donner du crédit à la rumeur de plus en plus persistante sur cette rencontre entre le président de la République et celui qui est désigné par ses partisans comme le « président élu ». Ainsi, ces prochains jours pourraient déterminer oui ou non si les deux hommes fumeront le calumet de la paix, surtout que tous deux n’ont pas encore annoncé leur candidature à la prochaine élection présidentielle prévue cette année.