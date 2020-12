Gabon: la rencontre entre Ali Bongo et le Représentant du pape François en odeur d’apaisement

Ce mercredi 02 décembre 2020, le président de la République Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais Rénovation Monseigneur Francisco Escalante, Représentant Spécial du Souverain Pontife. Il était question lors de cette rencontre d’introduire officiellement le nouvel Archevêque de Libreville au numéro un gabonais et de faire le point des relations bilatérales entre le Gabon et le Saint siège.

En effet, depuis la nomination par le Saint siège de Monseigneur Jean Patrick Iba-ba au poste d’archevêque métropolitain de Libreville l’autorité ecclesiastique n’avait pas introduit ce dernier auprès des autorités gabonaises. C’est donc dans le cadre de cette procédure qui se veut symbolique que le Représentant Spécial du Pape François, accompagné du nouvel archevêque, a échangé avec le chef de l’Etat.

Ali Bongo et Monseigneur Francisco Escalante ont profité de cette occasion pour passer en revue les relations bilatérales entre le Gabon et le Vatican, plus de vingt ans après la ratification de l’Accord cadre liant les deux Etats. A cet effet, des pistes de coopération ont été évoquées notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation.



En outre, le Nonce apostolique a informé le président de la République de la cérémonie officielle d’installation solennelle tout prochainement, de Monseigneur Iba Ba avec la remise du Pallium qui lui permettra d’exercer la plénitude de sa fonction épiscopale. A noter que cette rencontre sonne comme un signe d’apaisement entre l’Eglise catholique et l’exécutif. Les relations entre les deux parties s’étaient fortement dégradées à la suite des divergences sur la réouverture des lieux de culte.