Gabon: la «Renaissance des étoiles» du collectif Slam Action de retour en juin

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’association culturelle et artistique Slam Action, en collaboration avec le collectif Tic-Tac Slam, organise le festival International agro culturel dénommé « La renaissance des étoiles ». Prévu du 17 au 25 juin 2021 au Gabon, Togo, Mali et au Sénégal mais aussi au Canada et en France, ledit festival réunira la crème des acteurs culturels du Slam et du Spoken word autour de « la culture du vivant et du Bien-Être par la pratique de l’art et la culture »

Lancés il y a 3 ans afin d’apporter leur pierre à l’édifice, Slam Action et Tic-Tac Slam proposent une approche artistique en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable. Ainsi du 17 au 25 juin prochain, le collectif de slameurs tiendra des ateliers au Gabon, au Togo, au Mali et au Sénégal mais aussi au Canada et en France autour du thème « Sur le chemin des racines ».

Par ce festival, Slam Action et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur de l’éducation et du bien-être par la pratique de l’art et de la culture. Le Festival s’articulera autour de trois grands axes. « La commémoration des déportés » qui se tiendra dans la ville de Ntoum, « L’école du Kameleon », dont les ateliers auront lieu à Libreville et à Akanda et enfin la « Renaissance des Etoiles », le spectacle de clôture qui se fera au sein de l’Institut Français du Gabon.

Pour ses trois ans, le festival innove par son accessibilité et son impact connexe. Concernant l’accessibilité, les organisateurs mettent un système de pass. Il s’agit de bracelets colorés donnant droit à différents niveaux d’accès des activités selon un code couleur: Jaune Or (pass complet) et Vert (pass CDD). Mais aussi, le Festival lance « Le Marché Agro Culturel ». Une plateforme qui permet au grand public de se procurer des produits issus de l’univers Bantu, proposés par des créateurs engagés dans une démarche de développement durable et de commerce équitable.