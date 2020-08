Gabon: la relance du secteur touristique désormais en ligne de mire

Ce vendredi 28 août 2020 le ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue a procédé à la clôture du séminaire interne d’accompagnement du secteur touristique. Il était question lors de cette session qui s’est déroulée sur une semaine de discuter de la problématique de la relance de l’activité de ce secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19.

Ce séminaire organisé à l’attention des agents du ministère du Tourisme en présence du vice-président du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Coronavirus Pr Edgard Ngoungou avait pour objectif de faire l’examen de toutes les préoccupations de ce secteur et de déterminer avec les différentes entités sous tutelle des actions à mener en vue d’une relance « urgente, efficace et sécurisée afin de sauver ce secteur fortement impacté par la crise due à la Covid-19 ».

Lors de son allocution de circonstance, le ministre du Tourisme, tout en saluant l’implication du chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda dans l’organisation de cet événement, a décliné l’objectif de celui-ci. « Nous avons au cours de ce séminaire fait le point sur un éventail de stratégies d’accompagnement, de la réouverture de l’existant aux fins de stopper l’hémorragie, qui de jour en jour fait agoniser l’activité touristique », a relevé Pascal Houangni Ambouroue.

Ainsi, au terme de ce séminaire plusieurs propositions ont été faites. Il s’agit entre autres de la relance de l’existant pour la préparation de la relance du secteur qui passe par l’ouverture des espaces touristiques clos et un assouplissement des horaires de fermeture; l’ouverture d’un guichet d’assistance prévue après la phase de cadrage avec les différentes entités mais aussi la mise en place d’une brigade de contrôle du respect du protocole sanitaire mis en place par le COPIL.

L’ensemble de ces propositions devrait donc permettre une relance de ce secteur en particulier et de l’économie en général. Pour le membre du gouvernement, la réouverture des établissements toujours clos « est le premier signal envoyé par le gouvernement aux opérateurs économiques du tourisme qui ont tout mise en place pour assurer la santé et la sécurité de tous ».