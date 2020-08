Gabon: la relance du secteur touristique comme défi de Houangni Ambouroue et Liliane Ngari

Nommée en conseil des ministres du 22 juillet dernier, Liliane Ngari épouse Onanga Y’Obegué a été installée ce mardi 11 août 2020 dans ses nouvelles fonctions de Secrétaire général du ministère du Tourisme par Pascal Houangni Ambouroue, patron du département ministériel. Une cérémonie placée sous le sceau de la relance du secteur impacté par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

C’est du moins le sens à donner à la récente installation du nouveau secrétaire général du ministère du Tourisme qui devra concrétiser la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui souhaite faire du Gabon une référence parmi les destinations les plus prisées au monde. Il est donc question de faire du pays un secteur au centre de la stratégie de diversification de l’économie.

Il faut souligner que depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19, le secteur du tourisme a connu des difficultés sans précédent avec seulement 4% de contribution au PIB. La nomination de Liliane Ngari épouse Onanga Y’Obegué sonne donc comme une volontée de donner un nouveau souffle à ce secteur. Cette ambition a été rendue possible préalablement par la création des parcs nationaux, l’implication des plus hautes autorités dans l’émergence de l’industrie des loisirs et du secteur hôtelier et de la restauration.

L’arrivée de Pascal Houangni Ambouroue et de Liliane Ngari épouse Onanga Y’Obegué procède donc de la nécessité du gouvernement de donner un nouveau souffle à ce secteur. Connu pour leur compétence indéniable, leurs nominations devraient être un pas un vers la relance. Faut-il rappeler que dans son plan de relance, le gouvernement intègre le pan tourisme qui regorge de nombreux atouts. Et ce malgré des mesures de confinement et de fermeture des frontières, nécessaires pour limiter la progression du coronavirus au Gabon.