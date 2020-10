Gabon: la relance des axes routiers Ovan-Makokou et Ndendé-Tchibanga en ligne de mire

Ce mercredi 07 octobre 2020 le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé un Conseil de Cabinet Ministériel secteur Infrastructures routières axé sur les projets prioritaires pour la période 2020-2023. Occasion pour le ministre des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi la reprise des projets d’aménagements routiers notamment des axes routiers Ovan-Makokou, Moanda-Bakoumba et Ndéndé-Tchibanga.

Lors de cette séance de travail, il était question de passer en revue les projets prioritaires du ministère des Infrastructures. Ils vont en effet des études de projets, aux aménagements des voiries urbaines, en passant par l’assainissement des bassins versants. « Nous avons passé en revue tous les plans d’action du Ministère pour les mois et les années qui arrivent », a indiqué Léon Armel Bounda Balonzi .

Au nombre des priorités présentées au Premier ministre, il y a entre autres les infrastructures routières, avec à la clé les projets d’aménagement routiers dont les travaux d’exécution sont suspendus et qui devraient reprendre. Il s’agit, entre autres, des axes routiers Ovan-Makokou, Moanda-Bakoumba et Ndéndé-Tchibanga. A ceux-ci s’ajoutent des études d’impact sur les axes Oyem-Assock Medzeng, Kougouleu-Medouneu-frontière Guinée–Equatoriale et Makokou- Ekata.

Par ailleurs, ce Conseil de Cabinet Ministériel secteur Infrastructures routières a permis d’évoquer également les travaux d’assainissement des voiries urbaines et des bassins versants dont les travaux sont en exécution dans plusieurs quartiers de Libreville. Des travaux qui devront se poursuivre dans les communes d’Owendo et d’Akanda.