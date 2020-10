Gabon: la relance de l’économie au coeur de l’échange entre Jean Marie Ogandaga et Emmanuel Moulin

En marge de la tenue du « Paris Infraweek 2020 » qui réunit des institutionnels, des investisseurs internationaux, acteurs de la finance internationale et des opérateurs économiques, le ministre de l’Economie et de la Relance, Jean-Marie Ogandaga s’est entretenu ce 09 octobre 2020 avec le directeur de cabinet du ministre français de l’Economie, des Finances et de la Relance, Emmanuel Moulin. Il était question, lors de cette rencontre de faire le point de la coopération économique entre les deux pays surtout dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur la situation économique et financière, ainsi que les perspectives de l’économie gabonaise. Ainsi, Emmanuel Moulin, qui représentait le ministre Bruno Lemaire, empêché, a réitéré la volonté de la France d’accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de sa stratégie de relance post-Covid-19.

Si cet entretien avec le membre du gouvernement était axé sur la question économique, la partie française n’a pas manqué de saluer les efforts consentis par le Gabon dans la riposte contre les effets négatifs liés à la pandémie de la Covid-19. D’ailleurs dans ce cadre, la France a été aux côtés du Gabon dans la lutte contre cette pandémie à travers le Projet d’appui au secteur santé phase 2 (Pass2).

Au terme de l’échange, Jean Marie Ogandaga n’a pas manqué de saluer les bonnes relations entre les deux pays. « Nous nous réjouissons du soutien de la France à la stratégie de relance économique impulsée par le Président de la République Ali Bongo Ondimba. « Cet appui de ce partenaire historique du Gabon illustre l’excellence des relations entre les deux pays », a-t-il indiqué.