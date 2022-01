Gabon: la réforme de la Médiature de la République en examen à l’Assemblée nationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 26 janvier 2022 le ministre d’Etat, ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et les Autorités administratives indépendantes Denise Mekam’ne Edzidzie était face au député dans le cadre du projet de loi portant ratification de l’ordonnance 016/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative à l’institution de la Médiature de la République. Une réforme qui a pour objectif de donner un nouveau souffle à cette institution longtemps restée en désuétude.

En effet, après avoir été adopté sans amendements par les Sénateurs, ce projet de réforme de la Médiature de la République était en examen à l’Assemblée nationale. Auditionnée par les membres de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme, le membre du gouvernement a pu expliquer le bien fondé de cette réforme.

Il faut souligner que ce projet de réforme fait suite à la récente révision constitutionnelle et tient compte de l’évolution de la société et de la nécessité selon Denise Mekam’ne Edzidzie de désengorger les juridictions, croulant sous le poids de litiges sans cesse croissants. Désormais placée sous la tutelle du Vice-président de la République, la Médiature de la République « assure auprès des administrations, des collectivités locales, des établissements publics et tous autres organismes investis d’une mission de service public, les fonctions de médiation, de concertation, de protection et de promotion des droits ».

Toute chose qui de facto élargit son champ de compétence. Elle devrait donc jouer les interfaces entre les administrations et les citoyens en privilégiant le dialogue, le consensus, ou les règlements à l’amiable.