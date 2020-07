Gabon: la réforme de la CEEAC au coeur de l’échange entre Ali Bongo et Ahmad Allam-mi

Ce vendredi 24 juillet 2020, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer, le secrétaire général de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) Ahmad Allam-mi. Au menu de cette rencontre, la tenue prochaine du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC le 30 juillet prochain qui devrait avoir pour principal ordre du jour la réforme de cette organisation sous-régionale et la riposte contre la pandémie de la Covid-19.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a eu une incidence majeure sur l’économie des pays de la sous-région, il était question pour Ahmad Allam-mi de faire le point au numéro un gabonais, par ailleurs président en exercice de la CEEAC, de la nécessité de mettre en œuvre une réponse collective contre cette pandémie, mais aussi sur le plan économique.

Selon les deux hommes, le défi majeur de la sous-région doit être porté sur la relance économique et la redynamisation de la croissance afin de stimuler l’emploi. Toute chose qui devrait être concrétisée par la réforme des institutions de la CEEAC, adoptée en décembre dernier.

Cette remise à plat de l’organisation sous-régionale devrait permettre « une meilleure coordination entre les Etats membres dans le déploiement de certaines politiques publiques, et donc une plus grande efficacité et davantage de solidarité », précise le communiqué de la direction de la communication présidentielle.

« En ma qualité de président en exercice de la CEEAC, il est de mon devoir de tout faire pour assurer la mise en œuvre effective et à bon rythme de cette réforme dont les grands bénéficiaires seront les peuples d’Afrique centrale », a indiqué le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.