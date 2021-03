Gabon: la refonte d’Okoumé Capital au menu de l’échange entre Mbadinga Madiya et le consortium ESP-AGF-Cofina

Ce mardi 16 mars 2021, le ministère du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie, a servi de cadre à une rencontre hautement stratégique entre le chef de ce département Hugues Mbadinga Madiya, sa collègue de la Promotion des Investissements Carmen Ndaot, les responsables du FGIS et ceux du consortium ESP-AGF-Cofina. Au menu de ces échanges, la refonte de la stratégie du fonds d’investissements Okoumé Capital.

Dans l’optique d’accélérer la transformation des PME et ainsi migrer vers une croissance inclusive, le fonds Okoumé Capital que dirigeait Edgard Mfouba, devrait prochainement faire sa mue. C’est ce qui ressort des échanges de ce mardi, entre le ministre du Commerce et des PME Hugues Mbadinga Madiya, sa collègue de la Promotion des Investissements Carmen Ndaot, les responsables du FGIS et ceux du consortium ESP-AGF-Cofina.

En effet, réunis pour évoquer les pistes de solutions pouvant permettre d’assurer un accompagnement optimal d’un tissu de PME fortement impacté par la crise du Covid-19, les différents responsables ont notamment plaidé pour une refonte de la stratégie du fonds de Capital Investissement, en y intégrant un volet dédié aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Petites et Moyennes Industries (PMI).

A travers les 20 milliards de FCFA mis à la disposition du développement des PME et des start-ups gabonaises, Okoumé Capital devrait donc, si cette refonte arrive à son terme, disposer des moyens nécessaires pour aider ces PME à grandir. Une ambition qui s’inscrit dans le cadre du développement de l’écosystème numérique au travers de la numérisation des PME gabonaises prônée par le PAT.

Spécialisé pour sa part dans la « Mésofinance », l’accompagnement, le développement des PME et surtout bénéficiant d’une véritable expertise en la matière, le consortium ESP-AGF-Cofina devrait pour sa part, aider la partie gabonaise à mieux cerner cet environnement. Un mariage de raison donc entre les différentes parties prenantes, qui devrait favoriser le développement du tissu de PME.