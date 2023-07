Gabon : la recherche appliquée comme facteur de développement de l’industrie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 20 juillet 2023, le siège du Centre national de la recherche scientifique et technologique (ou Cenarest) a servi de cadre à la Journée de la recherche technologique, de l’innovation et du développement durable. Organisée en collaboration avec l’Institut de recherche technologique (IRT), cette rencontre a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs de ce domaine, de discuter de la recherche comme atout dans le développement de l’industrie au Gabon.

Placée sous le thème « la recherche appliquée, comme atout de l’industrie au Gabon », cette rencontre a réuni de nombreux experts du domaine de la recherche à l’instar de l’IRT, du CENAREST, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de Clermont Auvergne INP, de l’Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle (Iphametra) ou encore de l’Institut de recherches écologiques et tropicales (IRET).

Il s’agissait donc de rassembler les chercheurs, universitaires et les industriels pour exposer et discuter de la recherche technologique, comme atout de l’industrie au Gabon, des dernières avancées technologiques et scientifiques. Ainsi, cette rencontre a été ponctuée par plusieurs interventions avec des sujets tels que l’impact des stratégies de croissance des arbres sur la performance mécanique des bois tropicaux du Gabon présenté par Estelle Nkene Mezui, la proposition d’une nouvelle approche d’estimation d’éléphants basée sur les algorithmes de l’Intelligence Artificielle dans les forêts gabonaises par Djes-Frésy Bilenga Moukodouma ou encore l’inventaire des produits dérivés du manioc dont l’exposé a été assuré par Yolande Itsiembou.



À terme, cette rencontre permettra de fournir « un contexte unique et privilégié pour promouvoir le concept de recherche appliquée ». Les participants ont ainsi eu l’occasion de découvrir la plus-value de la recherche appliquée pour l’industrie du Gabon et les nouvelles tendances, d’une part, et voir les potentialités de collaboration par le biais de conventions ou de projets nationaux, voire internationaux afin d’assurer le transfert de technologie entre l’industrie et les centre, institut de recherche et université.