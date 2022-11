Gabon: la réalisation des projets prioritaires au coeur des échanges entre Ali Bongo et Ayodeji Adesina

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 21 novembre 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le président de la Banque africaine de développement (BAD) Dr. Akinwumi Ayodeji Adesina. Il était question lors de cette rencontre de faire un tour d’horizon des relations entre le Gabon et cette institution financière mais surtout évoquer l’accompagnement de cette dernière dans la réalisation des projets prioritaires inscrits dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

Au cours de cet entretien, les deux personnalités se sont entretenues sur l’actualité sous régionale et continentale. Elles ont notamment évoqué les sujets d’ordre économique, financier, social et environnemental. Partenaire technique et financier privilégié de l’Etat gabonais, la BAD est aujourd’hui engagée dans plusieurs projets structurants dans le cadre de la relance économique.

Profitant de cette occasion le président Akinwumi Ayodeji Adesina a reitéré l’engagement de l’institution financière de soutenir de nombreux projets inscrits dans la Plan d’accélération de la Transformation, en l’occurrence dans les domaines de l’eau et de l’énergie (PIEPAL, Kinguélé-Tchimbélé et PASIG), le télécommunications, le transport, les infrastructures routières, l’agroalimentaire mais également le l’employabilité des jeunes.

Au cours des échanges entre le président gabonais et son hôte ont également abordé la question de l’autosuffisance alimentaire. A cet effet, Ali Bongo Ondimba a été officiellement invité à prendre part au sommet ‹‹ Nourrir l’Afrique ›› qui aura lieu du 23 au 27 janvier prochain à Dakar au Sénégal.