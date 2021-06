Gabon: la question climatique au cœur de l’échange entre Ali Bongo et Samuel R. Watson

Ce lundi 21 juin 2021 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Gabon Samuel R. Watson. Occasion pour les deux personnalités d’échanger sur plusieurs sujets d’intérêt commun notamment sur la question du changement climatique.

C’est accompagné du Conseiller Christopher Tremann que le diplomate a échangé avec le numéro un gabonais. Il était question lors de cette rencontre de faire un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre le Gabon et les Etats-Unis. Ainsi, le chef de l’Etat et son hôte ont pu discuter de sujets divers, notamment les questions de paix et de sécurité internationales, de changement climatique, d’égalité femme-homme et de sécurité aussi bien maritime que terrestre.

Dans le même élan, les deux hommes ont partagé leurs vues sur la Conférence des Parties sur le Climat (COP 26) qui se tiendra à Glasgow en Ecosse. Cette rencontre internationale sera l’occasion pour les parties de se rassembler en vue d’accélérer l’action menée pour atteindre les objectifs définis dans l’Accord de Paris et la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique.

Par ailleurs, le Chargé d’Affaires américain a félicité Ali Bongo Ondimba pour l’élection le 11 juin dernier du Gabon comme membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2023. « Au terme de cet entretien, les deux hommes se sont félicités de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent nos deux Etats », précise le communiqué de la présidence de la République.