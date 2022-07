Gabon: la protection environnementale bientôt au programme scolaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 8 juillet 2022, a eu lieu à Libreville, la cérémonie de clôture de la 19ème réunion des Parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC). Un événement marqué par la signature d’un protocole d’accord de partenariat avec la fondation Sabine Plattner African Charities (SPAC) et l’ONG Leadership For Conservation in Africa (LCA) avec comme objectif l’introduction de la question environnementale dans le programme scolaire.

Ce protocole d’accord signé entre les ministères de l’Éducation nationale et des Forêts, la fondation Sabine Plattner African Charities et l’ONG Leadership For Conservation in Africa s’inscrit dans la volonté du Gabon de sensibiliser la jeunesse sur la préservation de l’environnement. Un programme qui coïncide avec la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité nationale.

Lors de son intervention, le ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume-Leclercq a relevé que la mise en place de ce partenariat concourra à éduquer la jeunesse sur la problématique environnementale. « Le ministère dont j’ai la charge va lancer dès cette rentrée scolaire, une réforme curriculaire pour intégrer les questions environnementales et digitales. Et l’école étant obligatoire au Gabon dès l’âge de trois ans jusqu’à l’âge de 16 ans, nous misons sur cette petite enfance pour vraiment en faire des écocitoyens très rapidement. », a-t-elle expliqué.

Le Gabon est le 2e pays en Afrique centrale dans lequel Sabine Plattner African Charities (SPAC) expérimente ce programme « EduConservation ». Le programme est déjà mis en œuvre au Congo. L’objectif dudit programme est d’éduquer les enfants à la conservation de l’environnement et de la biodiversité entre autres.

