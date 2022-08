Gabon: la Promenade de la baie des rois désormais ouverte au public

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncée depuis quelques mois, la Promenade Nord de la Baie des rois a bel et bien été officiellement inaugurée le samedi 20 août dernier. Pour l’occasion, plusieurs activités y ont été organisées par la Façade maritime du champ triomphale (FMCT) filiale Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et ses filiales qui a voulu marquer de son ancrage la livraison de cette zone d’attraction d’une longueur de 1,2 kilomètre.

Le samedi 20 août 2022 restera à n’en point douté dans les mémoires collectives des gabonais et gabonaises. Et pour cause, c’est ce jour qu’a été livrée la première Promenade Nord du faramineux projet urbain dénommé la Baie des rois. Une ouverture qui a permis au public venu en masse, de prendre attache avec ce lieu qui est le leur étant donné qu’il se veut être un espace inclusif. C’est en tout cas ce qu’a assuré le Directeur général de la Façade maritime du champ triomphale.

« L’objet d’une promenade de front de mer c’est avoir un espace ouvert à tous. C’est un endroit gratuit qui sera ouvert de 7 heures à la fin de journée où nous avons 8 kiosques qui proposent différentes attractions. On peut s’y balader en famille ou dans le cadre du sport. C’est peut-être pas la partie la plus emblématique mais c’est celle qui est la plus accessible », a souligné Emmanuel Edane.



Pour sa part, Aunel Loumba, responsable communication du FGIS et Façade maritime du champ triomphale a tenu à lever l’équivoque sur la confusion faite dans l’opinion publique. « Il ne s’agit non pas de l’inauguration de La Baie des Rois, mais de l’ouverture de sa Promenade nord, pour que les Gabonais puissent profiter du front de mer de Libreville, des activités autour de la Promenade et se réapproprier le site », a-t-il conclu. L’ouverture s’est clôturée sur un concert populaire en phase avec la vision des initiateurs dudit projet.