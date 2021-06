Gabon: la production pétrolière accuse un fléchissement de plus de 10% au premier trimestre

Nous vous proposons un audio de cet article

C’est l’une des conséquences à la fois de l’application des quotas imposés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la crise du covid-19. Alors qu’elle s’établissait à 2,78 millions de tonnes métriques au premier trimestre 2020, la production nationale de pétrole brut s’est fortement dépréciée au cours des trois premiers mois de l’exercice en cours comme le révèle la note de conjoncture publiée récemment.

En effet, après avoir connu une courbe ascendante entre 2018 et 2019 passant de 2,371 à 2,642 millions de tonnes métriques, puis entre 2019 et 2020, passant de 2,642 à 2,780 tonnes métriques, la production pétrolière affiche en ce premier trimestre 2021 un fléchissement de plus de 10% passant sous la barre symbolique des 2,5 millions de tonnes métriques. Une situation qui a entraîné un recul des recettes pétrolières de l’ordre de 10,1% à 113,6 milliards de FCFA.

Reflétant le redémarrage relativement timide de l’économie mondiale, cette baisse du niveau de production souligne les difficultés post-covid rencontrées par les opérateurs du secteur. L’on devrait néanmoins observer d’ici quelques mois, une embellie qui devrait confirmer l’hypothèse de l’exécutif sur laquelle repose le cadrage macroéconomique et budgétaire rectifié, à savoir une production annuelle de 10,2 millions de tonnes métriques.