Gabon: la production minière en hausse de 8% au 2ème trimestre 2022

Au cours du deuxième trimestre 2022, l’activité minière au Gabon a enregistré des performances importantes indiquent les données compilées par le ministère de l’Économie. En effet, la production durant cette période s’est établie à 2,5 millions de tonnes en hausse de 8 % par rapport au premier trimestre de cette année qui enregistrait une production évaluée à 2,3 tonnes.

La production minière au Gabon connaît une amélioration significative notamment par le manganèse dont la production s’est consolidée de 2,6 % en glissement trimestriel du fait des performances appréciables des sites de Moanda et Ndjolé, et ce malgré le recul observé à Biniomi. Comparativement au deuxième trimestre 2021, la production s’est accrue de 9,1 %.

Les ventes et les exportations dans ce secteur d’activité ont connu une légère baisse. C’est exactement, 2,34 millions de tonnes des produits miniers du Gabon qui ont été exportées et vendues au 2e trimestre contre 2,39 millions de tonnes au premier trimestre. Le chiffre d’affaires est néanmoins en hausse de 28,4 % passant de plus de 231,5 milliards de FCFA au 1er trimestre 2022 à 323,6 milliards de FCFA au cours du second trimestre.

Pour rappel, le secteur minier au Gabon est principalement centré sur le manganèse, ainsi que l’or, le minerai de fer dont le pays détient des réserves abondantes.