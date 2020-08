Gabon : la production de grumes continue sur sa lancée avec près de 450 000 m3 de grumes à fin mars 2020

Établie à 1,73 million de m3 à fin septembre 2019 et à près de 2,1 millions de tonnes sur l’année, la production de grumes s’est encore appréciée au terme des trois premiers mois de l’année 2020. Si l’on se fie aux données fournies par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), celle-ci s’est située à près de 440 000 m3 à fin mars, soit une hausse de 3% par rapport à la même période en 2019.

Malgré le « Kevazingogate » qui a ébranlé le secteur forestier il y a tout juste un an et qui a cloué au pilori certaines personnalités gabonaises, la production de grumes ne s’est pour ainsi dire, jamais portée aussi bien. Comme en témoignent les chiffres fournis par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), le secteur forestier enregistre une hausse de 3% au terme des trois premiers mois de l’année en cours.

En effet, établie à 422 945 m3 à fin mars 2019, celle-ci s’est établie à 435 766 m3 un an plus tard, sous l’effet de la bonne tenue du carnet des commandes émanant notamment des unités de production installées à Nkok. Si certaines difficultés techniques et administratives rencontrées par certains opérateurs ont quelque peu freiné une production qui aurait pu être bien plus importante, ces chiffres soulignent la bonne tenue d’un secteur appelé à peser sur l’économie gabonaise.



Néanmoins, ce secteur dont les chiffres se sont établis à 2,1 millions de m3 en 2019, devrait connaître un léger ralentissement du fait de la Covid-19 qui a fortement impacté aussi bien la production nationale que la demande internationale, puisque la Chine, principal partenaire à l’exportation du Gabon, s’est révélée comme l’un des principaux foyers de la pandémie.