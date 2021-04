Gabon: la production de gaz industriels chute de plus de 20%

Après avoir atteint un pic à 557269 m3 au terme de l’exercice 2019, la production consolidée de gaz industriels a fortement chuté en 2020. En effet, en lien avec un contexte sanitaire fortement dépréciatif pour le secteur pétro-gazier national, la production des gaz industriels s’est située à moins de 450000 m3, grâce notamment à un dernier trimestre en hausse de plus de 20%.

Production d’oxygène en baisse de 31% à 237 538 m3. 164 505 m3 d’azote liquide produits et seulement 23 518 m3 d’acétylène. Tels sont les chiffres en berne réalisés par l’activité de production des gaz industriels au cours de l’exercice 2020, comme le suggère une enquête réalisée par les services de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF).

En effet, après une année 2019 entre faste et hausse de la productivité, les principaux industriels du gaz ont vu leur chiffre dégringoler. En cause, une pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté le secteur pétro-gazier national. Résultat, la production consolidée des gaz industriels a baissé de 20,3% pour se situer à 442 927 m3 contre 557 269 m3 un an plus tôt. Seule éclaircie, la bonne tenue de la production d’azote gazeux qui a, sur cette période, affiché une hausse de près de 85%.

Ainsi, bien qu’ayant entrainé une baisse de près de 2% du chiffre d’affaires qui affiche désormais 2,678 milliards de FCFA contre 2,727 milliards un an plus tôt, ce net repli de l’activité de production des gaz industriels n’a toutefois pas impacté négativement la masse salariale (en hausse de près de 8% à 546 millions de FCFA) et donc les emplois, qui ont été préservés dans ce secteur si l’on se fie aux données de la DGEPF.